البرلمان العربي يدين مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في الأغوار الفلسطينية

أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي، مصادرة 8 آلاف "دونم" من منطقة الأغوار الفلسطينية بغرض التوسع الاستيطاني، مؤكداً أن استمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم إن مفاوضات حرب الإبادة على قطاع غزة يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حدًا لانتهاكات الاحتلال، والتدخل لمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ووقف القرارات أحادية الجانب.
وطالب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.