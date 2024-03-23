البرلمان العربي يدين مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في الأغوار الفلسطينية

وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم إن مفاوضات حرب الإبادة على قطاع غزة يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حدًا لانتهاكات الاحتلال، والتدخل لمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ووقف القرارات أحادية الجانب.