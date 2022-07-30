في ذكري "انفجار مرفأ بيروت".. كارثة جديدة تلوح ولا ساكن يتحرك!

وتابعت: "قيل لنا إن هذا الحريق لا يطفأ بالماء، ووفقًا للخبراء يحتاج إلى مواد خاصة غير متوفرة في لبنان"، مشيرة إلى أن "عدم إطفاء النار كان متعمّدًا".