"زيلينسكي" يعترف: الجيش الأوكراني يخوض معركة صعبة في دونباس

اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بحدة الاشتباكات في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تقع مدينة باخموت التي يشهد محيطها معارك ضارية ضد القوات الروسية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.