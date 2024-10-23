ردًا على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف أهدافًا للعمال الكردستاني بالعراق وسوريا

وفي التفاصيل، قالت وزارة الدفاع في بيان إنه "عملاً بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ عملية جوية ضد أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا في 23 أكتوبر 2024، وما مجموعه 32 هدفًا تابعًا للإرهابيين تم تدميرها بنجاح"، مشيرة إلى أن هذه "العمليات الجوية مستمرة".