جريمة حرب لم تحدث منذ 56 عامًا.. انتهاكات بالجملة ضد الفلسطينيين بسجون الاحتلال

واستطرد قائلًا: "عمال قطاع غزة الذين تم اعتقالهم قدروا بنحو 4000، لكن إسرائيل لم تفصح عن أي معلومات أو بيانات لأي جهة دولية حول عددهم والسجون التي تم نقلهم لها، ولم نتمكّن حتى اللحظة من التوصل لمعلومات دقيقة حول الأسرى وظروف اعتقالهم".