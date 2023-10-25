مشروعا قرارَيْن أمريكي وروسي بمجلس الأمن حول غزة.. "الفشل" عنوانهما

وكان المجلس قد صوّت مرتين الأسبوع الماضي على مشروعَي قرارَين بهذا الشأن، الأول مشروع روسي، كان مدعومًا من عدد من الدول العربية. ولم يحصل مشروع القرار على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده؛ إذ أيده 5 أعضاء، وعارضه 4، مع امتناع 6 عن التصويت.