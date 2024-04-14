إعلام حوثي: قصف أمريكي بريطاني يستهدف تعز بجنوب غرب اليمن
أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي مساء اليوم الأحد بوقوع قصف أمريكي بريطاني على تعز بجنوب غرب اليمن، فيما لم تذكر القناة تفاصيل أخرى على الفور.
وتفصيلاً، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
وقبل يومين، أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقاً للعربية نت .
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، نشر على حسابها في منصة إكس الجمعة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.
ومنذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 75 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق قولها.
وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.