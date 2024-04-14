إعلام حوثي: قصف أمريكي بريطاني يستهدف تعز بجنوب غرب اليمن

ومنذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 75 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق قولها.