مسوولون موالون للكرملين ينسحبون من مدينة خيرسون مع تقدم القوات الأوكرانية

بدأ المسؤولون الموالون للكرملين الانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، فيما أحرزت قوات كييف تقدمًا على الأراضي الخاضعة لسيطرة الروس منذ الأيام الأولى للحرب، في خطوة وصفتها كييف بأنها "محاولة روسية لتخويف" سكان المدينة.