من الحجارة إلى الصواريخ الموجهة بالليزر.. تقرير إسرائيلي يتهم مصر بتسليح "حماس"

وقال محللون لصحيفة "واشنطن بوست": إن الاحتلال يراقب عن كثب أنواع الأسلحة التي في أيدي "حماس" وبينها بنادق قناصة حديثة، وقذائف آر بي جي، وقنابل مغناطيسية، وطائرات بدون طيار هجومية، وغواصات صغيرة، وألغام، وصواريخ مضادة للدبابات، وقذائف بعيدة المدى، وصواريخ يمكنها أن تصل إلى حيفا وإلى الجنوب حتى إيلات، على الرغم من أنها لا تزال تفتقر إلى الدقة.