"حزب الله" يقصف 4 مواقع في إسرائيل.. والأخيرة تحذره من التصعيد

وأوضح الحزب في سلسلة بيانات متتالية عبر "تليجرام"، أن الهجمات استهدفت مواقع الراهب، ومقر قيادة مستحدث قرب مستوطنة إيفن مناحم، وثكنة أفيفيم، إضافة إلى تجمع لآليات في محيط قرية هونين، وفقاً لـ"فرانس برس".