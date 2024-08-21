"نازيون" و"نموت ولا نلتحق بالجيش".. تجدد "ثورة الحريديم" على التجنيد في "إسرائيل"

يشار وفق "روسيا اليوم" إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدًا وسط حالة الحرب التي تعيشها "إسرائيل"، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.