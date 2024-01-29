المحاكمة حدث جلل.."اشتيه": مستعمرات جديدة تحضر لها إسرائيل وعلى رعاة الاحتلال وقفها

وشدد على أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو هجوم سياسي مبيت من إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب وكالة الغوث، والمخيمات في كل مكان، ولقد رأينا ذلك في غزة، وجنين، وطولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، والدهيشة.