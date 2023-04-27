إعفاء من لا يملك نقوداً من الرسوم.. الإجلاء من السودان إلى مصر له قصة

تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل الميناءين، مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة الجوازات والجمارك من أجل زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات، وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء كافة إجراءات الوصول وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، كما قامت الهيئة بإعفاء الأشخاص ممن لا يملكون نقوداً من رسوم الوصول.