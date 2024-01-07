اضطرابات كبيرة مُتوقّعة في حركة "مترو لندن" بسبب إضراب عمال السكك الحديدية

وتفصيلاً، يتوقع أن تتوقف حركة قطارات الأنفاق في وقت أبكر من المعتاد بدءاً من مساء الأحد، في حين أوصت هيئة "تي إف إل" المسؤولة عن شبكة النقل في العاصمة البريطانية، المسافرين بإنهاء رحلاتهم قبل الساعة 17,30 بالتوقيتين المحلي وغرينتش .