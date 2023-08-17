خوف وتشريد.. أوضاع إنسانية استثنائية في "نيالا" السودانية تزامناً مع توقف المفاوضات

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله: إن القوات المسلحة تصدت لمحاولة هجوم وصفها بالفاشلة، من قبل قوات الحركة الشعبية، على مدينة كادوقلي في جنوب كردفان، مضيفاً أن قواته كبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية وإستسلام دبابتين وقتل 40 متمرداً على حد تعبيره.