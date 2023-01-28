هجوم مسلح ثان في أقل من 24 ساعة بالقدس يستهدف مستوطنين

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن الجريحين أصيبا بجروح خطيرة. وقالت الشرطة إن المهاجم "تم تحييده" على حد تعبيرها ويبلغ من العمر 13، لكن عائلة الطفل الفلسطيني نفت بالقطع صلة نجلها في العملية، وأكدت أن مروره تزامن صدفة وقت وقوع الهجوم بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية رسمية.