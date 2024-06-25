مستغلاً شعبيته الكبيرة.. "أوباما" يُلقي بكل ثقله في دعم "بايدن" أمام "ترامب"

ولم تكن مشاركة "أوباما" في حدث لوس أنجلوس هذا الشهر هي المرة الأولى،التي يساعد فيها "أوباما" في جمع ملايين الدولارات لحملة "بايدن"؛ فقد انضم الرئيس الرابع والأربعون، إضافة إلى الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إلى بايدن في حدث لجمع التبرعات في مارس الماضي في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك، الذي استضافته الممثلة ميندي كالينج. وخلال الحدث أدار مقدم البرامج الحوارية المتأخر ستيفن كولبيرت حوارًا مع "بايدن"، و"أوباما"، و"كلينتون"، بينما ظهر أيضًا ضيوف خاصون، مثل كوين لطيفة، وليزو وبن بلات.