"وزير الدفاع يستطيع أما أنا فلا".. رئيس مرتزقة "فاغنر" ينفي عزمه الانقلاب على "بوتين"

وذكر أن "هناك أنواعًا مختلفة من الانقلابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانقلاب العسكري الفوضوي في السودان، والتي تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي إلى صراعات كبيرة".