"وزير الدفاع يستطيع أما أنا فلا".. رئيس مرتزقة "فاغنر" ينفي عزمه الانقلاب على "بوتين"

نفى رئيس مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم (الثلاثاء) المزاعم التي تحدثت عن عزمه التخطيط لانقلاب عسكري ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال "بريغوجين": "إن قواتي ليست كبيرة بما يكفي لتنفيذ تمرد ضد الكرملين"، وفقًا لمعهد دراسات الحرب في واشنطن، الذي نقل تعليقات لقائد "فاغنر" عبر "تلجرام".
واعتبر أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يمكن أن ينظم انقلابًا، لأنه قادر على الوصول إلى القوات الخاصة الروسية".
وذكر أن "هناك أنواعًا مختلفة من الانقلابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانقلاب العسكري الفوضوي في السودان، والتي تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي إلى صراعات كبيرة".
وأشار "بريغوجين" إلى أن "بعضهم يتوقع حدوث ثورة في روسيا، لكننا ندعو فقط إلى إجراء بعض الإصلاحات".
وجاءت تعليقات "بريغوجين" بعد أيام قليلة من اتهامات وجهها المدون العسكري، القائد السابق للقوات شبه العسكرية الروسية في أوكرانيا إيغور جيركين، لرئيس "فاغنر" بإثارة الاضطرابات.