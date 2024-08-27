البرلمان العربي يدين تصريحات بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

أدان البرلمان العربي -بشدة- تصريحات وزيرٍ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ دعا فيها إلى بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، واصفاً هذه التصريحات بأنها استفزازية وخطيرة وتشكّل تهديداً مباشراً للوضعَيْن التاريخي والقانوني القائمَيْن في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأفاد البرلمان العربي، في بيانٍ اليوم، بأن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قِبل الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مُحَذّراً من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، إلى التدخّل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالباً بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدّساته، والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.