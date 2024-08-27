البرلمان العربي يدين تصريحات بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

وأفاد البرلمان العربي، في بيانٍ اليوم، بأن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قِبل الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مُحَذّراً من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.