مقتل 19 شخصًا في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت موقعين بمدينة بعلبك

وفي التفاصيل، أوضح بيان لوزارة الصحة أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 11 شخصًا في قرية مزرعة بيت صليبي، وضربة أخرى في بلدة بدنايل في منطقة بعلبك أيضًا أسفرت عن مقتل 8 آخرين.