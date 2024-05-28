بعد تضرر الرصيف العائم.. أمريكا تعلق توصيل المساعدات إلى غزة بحراً

وفي التفاصيل، أوضحت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي أن الأمواج المرتفعة والأحوال الجوية أدت إلى انفصال قسم من الرصيف البحري المؤقت صباح الثلاثاء، مضيفة "إن عملية إعادة بناء الرصيف وإصلاحه ستستغرق أسبوعاً على الأقل، وبعد انتهائها، ستتطلب إعادة ربطه بساحل غزة".