الجيش السوداني: الالتزام بالهدنة لا يمنعنا من الرد على انتهاكات الدعم السريع

وأسفرت المواجهات التي اندلعت بين قوات الدعم والجيش السوداني منذ 15 إبريل الماضي، عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة آلاف آخرين، فضلاً عن نزوح قرابة 1.4 مليون شخص إلى أماكن أخرى داخل السودان أو إلى دول مجاورة، علمًا بأنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير.