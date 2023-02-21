امرأة وفتاة توفيتا ذعرًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الجديدين في تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الجديدين في تركيا وسوريا، إلى 8 قتلى، بعد أسبوعين من وقوع زلزالين مدمرين، أسفرا عن مقتل قرابة 45 ألف شخص.
هيئة إدارة الكوارث التركية، أوضحت أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 294 آخرون، بينهم 18 في حالة حرجة؛ فيما أوردت وسائل إعلام سورية، أن امرأة وفتاة توفيتا نتيجة الذعر جراء الزلزال الذي ضرب محافظتي حماة وطرطوس.
وكان زلزالان جديدان (الأول بقوة 6.4 درجات، والثاني بقوة 5.8) قد ضربا الاثنين محافظة هاتاي التركية (جنوبًا)؛ وفق ما أفادت به الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.
وفي تركيا وفق "سكاي نيوز عربية" نُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، عقب الحادثة.
وقال لوتفو سافاش عمدة هاتاي: إن عددًا من المباني انهار في الزلزال الجديد؛ مما أدى إلى محاصرة أشخاص بداخلها.
وأضاف: أن المحاصَرين ربما يكونون أشخاصًا عادوا إلى منازلهم، أو كانوا يحاولون نقل أثاث من منازل متضررة.
وفي سوريا أصيب 150 شخصًا على الأقل بجروح في محافظة حلب شمال غرب البلاد.
وجرى الإبلاغ عن إصابات بين المدنيين جراء سقوط حجارة عليهم أو القفز من الأبنية المرتفعة أو التدافع، وآخرين بحالات إغماء.