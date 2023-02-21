امرأة وفتاة توفيتا ذعرًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الجديدين في تركيا وسوريا

وكان زلزالان جديدان (الأول بقوة 6.4 درجات، والثاني بقوة 5.8) قد ضربا الاثنين محافظة هاتاي التركية (جنوبًا)؛ وفق ما أفادت به الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.