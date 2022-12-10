الشرطة الألمانية تُنفّذ عملية ضد مسلح يُشتبه في احتجازه رهائن

تنفذ الشرطة الألمانية، منذ صباح السبت، عملية في وسط مدينة دريسدن، شرقي ألمانيا، عقب "الاشتباه باحتجاز رهائن".
ووفق "فرانس برس"، أعلنت الشرطة الألمانية عن العملية بعد تقارير عن هجوم مسلح استهدف محطة إذاعية في المدينة.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن رجلًا مسلحًا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري، بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.
وأضافت أن مُطلق النار، البالغ من العمر 40 عامًا، قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، دون تحديد مكان مقتل السيدة.
وقال بيان الشرطة: "تنفذ شرطة دريسدن عملية في وسط المدينة والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن".
وأضاف أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين "مغلقان".