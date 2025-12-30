يونيسف: عام 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال بسبب الجوع والحروب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن الجوع والحروب والأمراض شكلت حياة ملايين الأطفال خلال عام 2025.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2025 أن أطفالًا في مناطق النزاعات مثل أوكرانيا والسودان يواجهون يوميًا خطر الموت.
وأفاد المدير التنفيذي لليونيسف في ألمانيا، كريستيان شنايدر، أن الأطفال في مناطق الحرب بعيدون تمامًا عن المعنى الحقيقي للطفولة، إذ يسيطر الخوف على حياتهم ليلًا ونهارًا، والكثير منهم يعاني من الاكتئاب واضطرابات النوم وتأخر النمو.
وسجلت المنظمة في السودان وقطاع غزة أول مرة في عام واحد حدوث مجاعة في بلدين، مؤكدة أن المجاعة في الحالتين كانت من صنع الإنسان بسبب الحرب والصراعات.
ففي مناطق من دارفور بالسودان رُصدت المجاعة عامي 2024 و2025، وفي قطاع غزة أُعلن عن مجاعة في أجزاء من مدينة غزة خلال صيف 2025 بعد الحرب والحصار اللذين منعا وصول المساعدات، ورغم عدم وجود مجاعة حاليًا فإن الوضع لا يزال هشًا، حيث يعاني 100 ألف طفل في القطاع من انعدام شديد للأمن الغذائي.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة عنف ضد أطفال خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وشهدت البلاد أسوأ تفش للكوليرا منذ 25 عامًا.
وأشارت يونيسف إلى أن عدد الأطفال في مناطق الأزمات والصراعات لم يكن بهذا الحجم من قبل، إذ يعيش نحو طفل من بين كل خمسة أطفال في هذه الظروف، أي ما يقارب ضعف العدد في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وسجلت الأمم المتحدة أعلى مستوى لانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، حيث تم توثيق 41 ألفا و370 انتهاكًا خطيرًا في عام 2024 بزيادة 25% عن العام السابق، ولم تصدر بعد أرقام عام 2025 لكن المنظمة لا تتوقع تحسنًا في ظل الأزمات الحالية.
وشددت "يونيسف" على أن برامج المساعدات الفعالة أثبتت كفاءتها في إنقاذ الأرواح وتوفير مستقبل أفضل حتى في أصعب الظروف، مؤكدةً أن عام 2026 سيكون أيضًا مليئًا بالتحديات، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لحماية الأطفال قدر الإمكان.