يونيسف: عام 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال بسبب الجوع والحروب

وسجلت الأمم المتحدة أعلى مستوى لانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، حيث تم توثيق 41 ألفا و370 انتهاكًا خطيرًا في عام 2024 بزيادة 25% عن العام السابق، ولم تصدر بعد أرقام عام 2025 لكن المنظمة لا تتوقع تحسنًا في ظل الأزمات الحالية.