تواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحاته.. مستوطنون يجدّدون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مخيم جنين بالضفة الغربية، ونفّذت حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، اعتقلت خلالها 5 فلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت فلسطينياً وزوجته بعد دهم منزلهما.