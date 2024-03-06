بعد غرق "روبيمار".. هجوم جديد من جهة مجهولة على سفينة قبالة اليمن

وكتب الحساب الرسمي على منصة "إكس" للعمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة UKMTO)) 06: "تلقينا إخطارًا بحادث على بُعد 54 ميلًا بحريًّا جنوب غرب عدن اليمنية، وتُحَقق السلطات الآن في ملابسات الحادث"؛ مشيرة إلى أن منفّذ الهجوم جهة مجهولة.