بعد رفض "الناتو" تصريحاته.. روسيا: "ماكرون" صدم شركاءه بدعوته إرسال قوات لأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء): "إن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا"، وذلك بعد رفض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتصريحات "ماكرون".
وأضافت "زاخاروفا" خلال مقابلة مع "راديو سبوتنيك": لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاقه وشركائه في الناتو، وعلى الفور في غضون ساعتين، صدرت سلسلة من التصريحات من قبل القيادة العليا لدول الناتو والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع، الذين قالوا إنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون".
وأشارت إلى أنهم لا يخططون لشيء كهذا، ولن يرسلوا أي شخص، وبشكل عام يفهمون أن هذه ستكون قصة مختلفة.
ورفضت برلين ولندن وحلفاء أوروبيون آخرون لكييف، أمس طرح "ماكرون" الذي اعتبر أنه لا ينبغي استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.