بعد رفض "الناتو" تصريحاته.. روسيا: "ماكرون" صدم شركاءه بدعوته إرسال قوات لأوكرانيا

وأضافت "زاخاروفا" خلال مقابلة مع "راديو سبوتنيك": لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاقه وشركائه في الناتو، وعلى الفور في غضون ساعتين، صدرت سلسلة من التصريحات من قبل القيادة العليا لدول الناتو والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع، الذين قالوا إنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون".