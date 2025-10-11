برنامج الغذاء العالمي يطالب إسرائيل بالسماح بدخول 160 ألف طن من المساعدات إلى غزة
وجه برنامج الغذاء العالمي نداءً عاجلاً إلى الحكومة الإسرائيلية للإسراع في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وقال مارتن فريك، ممثل البرنامج في ألمانيا والنمسا وليختنشتاين، إن هذه اللحظة “حاسمة للغاية لشعب غزة”، مؤكداً أن الهدنة يجب أن تتيح فتح المعابر الحدودية بشكل آمن وتوفر ضمانات لوصول الإمدادات دون عراقيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح فريك أن نحو 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول فوراً إلى القطاع، في حين أن 100 ألف طن إضافية في طريقها إلى المعابر، مشيراً إلى أن هذه الكميات تكفي لتغطية احتياجات سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً إذا تم تأمين وصولها بشكل آمن.
وأضاف أن البرنامج مستعد للوصول إلى 1.6 مليون شخص في الشهر الأول، لتزويدهم بالخبز والدقيق والحصص الغذائية الأساسية.
وشدد ممثل البرنامج على أن إسرائيل، بصفتها المسيطرة على مداخل القطاع، تتحمل المسؤولية عن السماح بمرور المساعدات وضمان سلامة القوافل الإنسانية.
ويأتي هذا النداء بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق يمثل “أهم صفقة سلام تم التوصل إليها على الإطلاق”، مؤكداً أن تنفيذ البند الإنساني سيبدأ الاثنين بعودة الأسرى.