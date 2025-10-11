برنامج الغذاء العالمي يطالب إسرائيل بالسماح بدخول 160 ألف طن من المساعدات إلى غزة

وأوضح فريك أن نحو 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول فوراً إلى القطاع، في حين أن 100 ألف طن إضافية في طريقها إلى المعابر، مشيراً إلى أن هذه الكميات تكفي لتغطية احتياجات سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً إذا تم تأمين وصولها بشكل آمن.