متضامنة مع الفلسطينيين.. واشنطن تطالب إسرائيل بتسريع التحقيق في مقتل أمريكية بالضفة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحقق في ملابسات مقتل مواطنة تركية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، داعيًا إياها إلى إتمام تحقيقها في سرعة وعلى نحو سليم.