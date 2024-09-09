متضامنة مع الفلسطينيين.. واشنطن تطالب إسرائيل بتسريع التحقيق في مقتل أمريكية بالضفة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحقق في ملابسات مقتل مواطنة تركية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، داعيًا إياها إلى إتمام تحقيقها في سرعة وعلى نحو سليم.
وفي التفاصيل، قال باتيل خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن تكون هذه العملية شاملة وشفافة".
وقال مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المرأة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتوفيت المتضامنة الأجنبية، الجمعة الماضي، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأعلن مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس فؤاد نافعة، وفاة المتضامنة الأمريكية من أصول تركية أيسينور إزجي إيجي، البالغة من العمر 26 عامًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير تفيد بأن مواطنة أجنبية "قُتلت نتيجة لإطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الحادث والظروف التي أُصيبت فيها قيد الفحص".