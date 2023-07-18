وضع "ترامب" تحت تحقيق جنائي بشأن الهجوم على الكونجرس

وقال "ترامب" في منشور على "تروث سوشيال": "المختل جاك سميث، المدعي العام الخاص بوزارة عدل جو بايدن، أرسل خطابًا يقول فيه: إنني موضع تحقيق لجنة محلفين كبرى بشأن 6 يناير "الهجوم على مبنى الكونجرس"، ومنحني 4 أيام للمثول أمام لجنة المحلفين، وهو ما يعني دومًا اعتقالًا وتوجيه اتهام".