"خبير أمريكي": الجيش الروسي سيتقدم لحدود بولندا إذا استمر الغرب بتمويل أوكرانيا

وقال دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق في البنتاغون، في مقابلة مع قناة George Galloway على يوتيوب: "الرئيس فلاديمير بوتين، ليس معنيًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقِصَر نظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا النزاع الذي لا معنى له، فإننا لن ندمر أوكرانيا كدولة فحسب، بل سنجبر روسيا على التحرك نحو الغرب".