السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة ويؤكد: الأجواء في شرم الشيخ إيجابية

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام في حال التوصل إليه، مؤكدًا أن ما وصله من تقارير حول مفاوضات شرم الشيخ يشير إلى أجواء إيجابية وإرادة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة.
وقال السيسي خلال كلمته في حفل تكريم أوائل كلية الشرطة اليوم الأربعاء، إن الشعب المصري لا ينبغي أن يقلق من أي تحديات، مشددًا على أن لا أحد يستطيع المساس بمصر أو النيل من أمنها طالما المصريون متماسكين.
وأضاف الرئيس المصري أنه يطمئن الشعب على الأوضاع الداخلية والخارجية، موضحًا أن مصر منذ عام 2013 واجهت إرهابًا قاسيًا، لكنها تمكنت من التغلب عليه بفضل الله وجهود أبنائها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، قائلاً: "مؤشراتنا بتتحسن يومًا بعد يوم وهتبقى أفضل من كده قريبًا".
وأشار السيسي إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة في شرم الشيخ بالتعاون مع وفود من الولايات المتحدة وقطر ومبعوثين دوليين، ضمن مساعٍ مكثفة لتحقيق التهدئة والوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.
وختم الرئيس المصري حديثه متمنيًا "انتهاز الفرصة للوصول إلى نهاية الحرب وبدء مرحلة سلام حقيقي تعود بالنفع على الجميع".