السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة ويؤكد: الأجواء في شرم الشيخ إيجابية

وأضاف الرئيس المصري أنه يطمئن الشعب على الأوضاع الداخلية والخارجية، موضحًا أن مصر منذ عام 2013 واجهت إرهابًا قاسيًا، لكنها تمكنت من التغلب عليه بفضل الله وجهود أبنائها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، قائلاً: "مؤشراتنا بتتحسن يومًا بعد يوم وهتبقى أفضل من كده قريبًا".