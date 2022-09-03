دون لقاء مع "بوتين".. رئيس وزراء المجر يشارك في جنازة "جورباتشوف"

توجه رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، إلى موسكو، اليوم "السبت"؛ لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل جورباتشوف؛ بحسب ما أعلن سكرتير الدولة للاتصالات الدولية.
وقال سكرتير الدولة في تغريدة على "تويتر": "إن أوربان الذي سيرافقه وفد، يريد أن يحيي الراحل ميخائيل غورباتشوف".
من جهته أعلن الكرملين أنه لا لقاءَ مقررًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يزور موسكو لحضور جنازة "جورباتشوف"، وخصوصًا أن "بوتين" لن يكون حاضرًا في مراسم التشييع؛ حسب ما رشح من معلومات.
من ناحيته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "بحسب معلوماتنا: أوربان لن يأتي سوى لوداع جورباتشيف، ولم يحصل أي طلب لعقد لقاءات".
وأقام رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عودته إلى السلطة في 2021، وحافظ على هذا التعاون رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.