دون لقاء مع "بوتين".. رئيس وزراء المجر يشارك في جنازة "جورباتشوف"

من جهته أعلن الكرملين أنه لا لقاءَ مقررًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يزور موسكو لحضور جنازة "جورباتشوف"، وخصوصًا أن "بوتين" لن يكون حاضرًا في مراسم التشييع؛ حسب ما رشح من معلومات.