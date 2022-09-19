تونس.. استجواب "الغنوشي" في شبهات تتعلق بالإرهاب

مَثُل راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة المعارض والقيادي بالحزب علي العريض، اليوم الاثنين أمام قسم شرطة؛ للتحقيق في شبهات تتعلق بالإرهاب.
وتجمّع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة؛ احتجاجًا على استجواب "الغنوشي" الذي ندّد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحلّه البرلمان.
وهتف بعضهم "حريات حريات.. دولة البوليس وفات.. حريات لا قضاء التعليمات"، وفقاً لـ"رويترز".
وأفاد مسؤولون في حزب النهضة، أمس، بأن الشرطة ستستجوب "الغنوشي" و"العريض" وهو رئيس وزراء سابق؛ للاشتباه في "إرسال مسلحين إلى سوريا"، لكن دون الإدلاء بتفاصيل.
ولم تُدْلِ السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء "الغنوشي" و"العريض".