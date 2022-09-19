تونس.. استجواب "الغنوشي" في شبهات تتعلق بالإرهاب

وأفاد مسؤولون في حزب النهضة، أمس، بأن الشرطة ستستجوب "الغنوشي" و"العريض" وهو رئيس وزراء سابق؛ للاشتباه في "إرسال مسلحين إلى سوريا"، لكن دون الإدلاء بتفاصيل.

ولم تُدْلِ السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء "الغنوشي" و"العريض".