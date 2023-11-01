"بايدن" يلوّح بالفيتو.. خلافات بالكونجرس حول مشروع جمهوري لتمويل إسرائيل دون أوكرانيا

لوّح البيت الأبيض بإمكانية استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قانونٍ طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات لإسرائيل فقط، دون أوكرانيا؛ في حال إقرار القانون من قِبَل مجلسي الشيوخ والنواب.
وطرح الجمهوريون الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، ولم تتضمن الخطة تقديم مساعدات لأوكرانيا.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون -الذي صوّت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأسبوع الماضي- إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حدة؛ فيما يبدو سعيًا منه لعرقلة خطة الرئيس الديمقراطي بايدن لإقرار حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا.
وأبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكًا حول الخطة أمس الثلاثاء؛ في حين أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر"، أن مشروع القانون الجمهوري ليس لديه أي فرصة للإقرار من قِبَل المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.
ووصف "شومر" خطة الجمهوريين لتمويل إسرائيل؛ بأنها "اقتراح غير جاد".
وكان البيت الأبيض قد حذّر، الاثنين الماضي، من أن البدائل التي يسعى إليها الجمهوريون في مجلس النواب لتحل محل النفقات المخصصة لكل من إسرائيل وأوكرانيا؛ ستكون لها نتائج "مدمرة" للأمن القومي الأمريكي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، تحذيرها من أن تسييس مصالح الأمن القومي الأمريكي أمر غير بنّاء.
ولإقرار الخطة التي تَقدم بها النواب الجمهوريون؛ يجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن عليها.
ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل اليوم الأربعاء.