"بايدن" يلوّح بالفيتو.. خلافات بالكونجرس حول مشروع جمهوري لتمويل إسرائيل دون أوكرانيا

وأبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكًا حول الخطة أمس الثلاثاء؛ في حين أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر"، أن مشروع القانون الجمهوري ليس لديه أي فرصة للإقرار من قِبَل المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.