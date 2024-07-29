ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39363 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 297 على التوالي إلى 39363 شهيداً، ونحو 90923 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 39 فلسطينياً، وإصابة 93 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.