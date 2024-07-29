ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39363 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 297 على التوالي إلى 39363 شهيداً، ونحو 90923 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.