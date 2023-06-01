لا حق لروسيا في الاعتراض.. "الناتو": أوكرانيا ستنضم للحلف والسويد قادمة

وصرح بيلستروم، في بداية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في أوسلو: "أوفت السويد بكل الالتزامات التي تعهدنا بها في قمة مدريد العام الماضي، بما فيها التشريع الجديد حول الإرهاب"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".