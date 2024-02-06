تركيا تعتقل 34 مشتبهًا على علاقة بهجوم مجمع المحاكم في إسطنبول

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم (الثلاثاء)، أن 34 شخصاً جرى إيقافهم على خلفية الهجوم أمام مجمع المحاكم بمدينة إسطنبول، الذي أسفر عن سقوط مدني، وإصابة 6 آخرين.