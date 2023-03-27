رغم الضغوط.. روسيا تنفي نيتها الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

وقال بيريتشيفسكي لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء: "ندرس كل الخيارات لمشاركتنا في التجارة متعددة الأطراف، ونجري تحليلاً للموازنة بين فوائد وتكاليف العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، ننطلق من أن هناك أسباباً للبقاء في المنظمة عضواً كاملاً للحفاظ على روابط مستقرة مع الدول النامية المستعدة لمواصلة التعاون على قدم المساواة، مع مراعاة المصالح المشتركة".