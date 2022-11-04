ارتباك الشرطة صاد "باسيج" متنكرين.. إيران تشتعل بمظاهرات واشتباك وقتلى

ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الرصاص الحي على محتجين أمام مبنى قائمقام مدينة خاش جنوب شرق البلاد، وفي أصفهان وسط البلاد؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.
وأضافت أن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع في المدينة بعد تجمع المحتجين في الشوارع وهتافهم ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.
مع استمرار الاحتجاجات الإيرانية في أسبوعها السادس، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار، ليل الخميس، على المحتجين في منطقة بونك في العاصمة طهران، بينما استمرّت الاحتجاجات الليلية في عدد من المدن الإيرانية؛ بحسب ما نقلت "العربية . نت".
وشهدت مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية عمليات كرّ وفرّ بين قوات الأمن والمحتجين، كما أضرم المحتجون النار في حافلة نقل لقوات الأمن في مدينة قزوين شمال إيران، ورمى متظاهرون في مدينة فولادشهر بأصفهان وسط إيران صورة الخميني بالحجارة.
كما شهدت مدينة كرج الإيرانية تظاهرات حاشدة تزامنًا مع "أربعينية" ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من 6 أسابيع، وشهدت التظاهرات اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص؛ ما أوقع قتلى وجرحى. وقال مشاركون: إن مروحيات الأمن حلقت على ارتفاع منخفض وألقت على المشاركين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وأطلقت قوات الشرطة الإيرانية في منطقة سعادت آباد شمال طهران، الغاز المسيل للدموع على عناصر من الباسيج متنكرين بالزي المدني؛ ظنًّا من الشرطة بأنهم محتجون، وفيما نشبت مواجهات بين الجانبين، هتف أهالي المنطقة ضد الطرفين المسؤولين عن قمع التظاهرات.
وكان ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، دعا في تغريدة إلى إحياء ذكرى أربعين میلاد جاوید بور، وغزالة جلابي، وحسین علي کیاکجوري، وبهنام لایق بور، ومهسا موكویي، وحدیث نجفي، أمس الخميس، في جميع أنحاء إيران، وكتب أن "النصر قريب"؛ بحسب ما أوردته "إيران إنترناشيونال".
في الوقت نفسه نشر علي كريمي أيضًا ملصقًا من ذكری الأربعين لمقتل جواد حيدري، وحديث نجفي، وحنانة كيا، وغزالة جلابي، وقد تم نشر ملصقات بأسماء القتلى في محافظتي كيلان ومازندران، ودعوات للتجمع في هاتين المحافظتين؛ حيث إن جواد حيدري من أهالي قزوين، وتم نشر دعوات للتجمعات في هذه المدينة أیضًا، كما تم نشر دعوات أخرى للتجمع في طهران ومحافظات أخرى.
وهتف المشاركون في حفل ذكرى الأربعين لمقتل حنان كيا، إحدى ضحايا الانتفاضة الشعبية في نوشهر، الأربعاء، هتافات مثل: "هذا العام هو عام الدم، سيسقط فيه المرشد خامنئي"، و"الموت لخامنئي"، ورددوا هتاف: "لن نخشى المدفع والدبابة والصاروخ، یجب أن یغادر رجال الدين".