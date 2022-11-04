ارتباك الشرطة صاد "باسيج" متنكرين.. إيران تشتعل بمظاهرات واشتباك وقتلى

في الوقت نفسه نشر علي كريمي أيضًا ملصقًا من ذكری الأربعين لمقتل جواد حيدري، وحديث نجفي، وحنانة كيا، وغزالة جلابي، وقد تم نشر ملصقات بأسماء القتلى في محافظتي كيلان ومازندران، ودعوات للتجمع في هاتين المحافظتين؛ حيث إن جواد حيدري من أهالي قزوين، وتم نشر دعوات للتجمعات في هذه المدينة أیضًا، كما تم نشر دعوات أخرى للتجمع في طهران ومحافظات أخرى.