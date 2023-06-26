شريحة كبيرة.. كم نسبة الأمريكيين الذين يرفضون ترشح "بايدن" و"ترامب" لانتخابات الرئاسة؟

وبالمقارنة مع الانتخابات الأخيرة عام 2020، فقد عبر 5 في المئة فقط من الناخبين عن أنهم يملكون وجهة نظر غير إيجابية لكل من "بايدن" و"ترامب"، بينما أعرب 3 في المئة من الناخبين أن لديهم وجهة نظر غير مواتية للديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري ميت رومني في استطلاع "سي إن إن" في انتخابات عام 2012.