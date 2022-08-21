إثيوبيا تستعد للملء الرابع.. وخبير مصري يحذر من انهيار سد النهضة

ومن جانب آخر كشف الخبير المصري عباس شراقي، أن السد ومن منظور فني بحت وبسعته المبالغ فيها وهي 74 مليار متر مكعب بعد أن كان 11,1 مليار متر مكعب في التصميم الأصلي الذي أعد في العام 1964، بات يشكل خطرًا شديدًا في حالة تعرضه إلى الانهيار نتيجة الظروف الجيولوجية غير المستقرة وعلى رأسها وجود الأخدود الإفريقي العظيم، مضيفًا أن هذا ما يجعله قنبلة مائية لا يقل تأثيرها عن دمار القنبلة النووية.