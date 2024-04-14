"حوار دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى" يتهيأ في لقاء "سيعدوف" و"البديوي"

استقبل وزير خارجية جمهورية أوزبكستان "بختيار سعيدوف"، اليوم في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وجرى، خلال الاستقبال، مناقشة التحضيرات للاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي الذي سيُعقد بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى غدًا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024م، في العاصمة الأوزبكستانية (طشقند)، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأكد "البديوي" الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع دول آسيا الوسطى؛ مشددًا على أن عقد هذا الاجتماع الوزاري المشترك الثاني، وفي غضون فترة أقل من عام على انعقاد القمة الأولى بين الجانبين؛ يعتبر شاهدًا جديدًا على حرص الطرفين في المضي قدمًا تجاه تطوير العلاقات على كل الأصعدة وفي كل المجالات.
وأشار إلى أن المواضيع والقطاعات المأمول أن يتم التعاون فيها أثناء الاجتماع الوزاري المشترك؛ هي: التنسيق السياسي، والتعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد؛ منها الاقتصاد الرقمي وأمن الطاقة والسبل المثلى للاستخدامات النظيفة لها، والعمل على إنشاء الممرات التجارية بين المنطقتين والتي ستشكل رافدًا استراتيجيًّا مهمًّا للجانبين.