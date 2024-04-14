"حوار دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى" يتهيأ في لقاء "سيعدوف" و"البديوي"

وأكد "البديوي" الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع دول آسيا الوسطى؛ مشددًا على أن عقد هذا الاجتماع الوزاري المشترك الثاني، وفي غضون فترة أقل من عام على انعقاد القمة الأولى بين الجانبين؛ يعتبر شاهدًا جديدًا على حرص الطرفين في المضي قدمًا تجاه تطوير العلاقات على كل الأصعدة وفي كل المجالات.