أوكرانيا تستعيد قرية جديدة في بدونيتسك.. وروسيا تعلن إحباط تسلل في بريانسك

وفي التفاصيل، وتقع أوروزين -التي كان يقطنها نحو ألف نسمة قبل الحرب- ضمن مجموعة من القرى التي استعادت القوات الأوكرانية بعضًا منها منذ بدء هجومها المضاد في الرابع من يونيو الماضي.