ملايين الأمريكيين يُدْلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي

بدأ الأمريكيون، اليوم "الثلاثاء"، التصويت في انتخابات منتصف الولاية، في ظلّ محاولة الجمهوريين الحصولَ على غالبية في الكونجرس من شأنها أن تشلّ جدول أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين، وتمهّد الطريق أمام عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبعد حملة شرسة ركّزت على التضخّم، يبدو الجمهوريون واثقين بشكل متزايد من فرصهم في تجريد "بايدن" من غالبيته الديمقراطية في الكونجرس.