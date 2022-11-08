ملايين الأمريكيين يُدْلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي

بدأ الأمريكيون، اليوم "الثلاثاء"، التصويت في انتخابات منتصف الولاية، في ظلّ محاولة الجمهوريين الحصولَ على غالبية في الكونجرس من شأنها أن تشلّ جدول أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين، وتمهّد الطريق أمام عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.