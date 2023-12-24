قصف روسي يقتل 4 أشخاص بخيرسون أثناء استعداد أوكرانيا للاحتفال بعيد الميلاد

وكانت الكاتدرائية الموجودة في مجمع دير الكهوف- أحد المواقع المدرجة على قائمة يونسكو للتراث العالمي - في كييف، قد احتفلت بعيد الميلاد في السابع من يناير الماضي هذا العام، غير أن القداس أُقيم باللغة الأوكرانية لأول مرة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل واحد وثلاثين عامًا.