"لافروف" عن تزويد الغرب كييف بـ"إف-16": إنهم يلعبون بالنار

اتهم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأحد، الغرب باللعب "بالنار"، بسبب تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".
وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي: "إنه لعب بالنار.. لا شكّ في ذلك".
وأضاف، وفق "الفرنسية"، "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا".
وكانت واشنطن قد أعربت أخيراً عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16" التي تطالب بها.
وأضاف لافروف "هذا تصعيد غير مقبول. أعتقد أنه لا يزال هناك أناس في الغرب يفهمون ذلك، لكن كل شيء تمليه واشنطن ولندن على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي للأخبار.
وكان لافروف قد أشار في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، بأن كييف لن تستعيد المناطق المفقودة مستقبلاً، خطوة للأمام لفهم التطورات في الواقع.