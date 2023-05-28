"لافروف" عن تزويد الغرب كييف بـ"إف-16": إنهم يلعبون بالنار

وأضاف لافروف "هذا تصعيد غير مقبول. أعتقد أنه لا يزال هناك أناس في الغرب يفهمون ذلك، لكن كل شيء تمليه واشنطن ولندن على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي للأخبار.