14 قتيلاً في المكسيك إثر هجوم استهدف سجناً على الحدود مع أمريكا

قُتل 14 شخصًا على الأقلّ، بينهم عشرة حرّاس، في هجوم مسلّح استهدف سجنًا في سيوداد خواريز على الحدود مع الولايات المتحدة، وفرّ خلاله ما لا يقلّ عن 24 سجينًا، حسبما أفادت السلطات المحلية.