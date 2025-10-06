ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد و169 ألف مصاب

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 67,160 شهيدًا و169,679 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن 21 شهيدًا و96 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم شهيدان و19 مصابًا من العاملين في المساعدات الإنسانية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,610 شهداء وأكثر من 19,143 مصابًا منذ بدء الحرب.
وأضافت أن الفترة الممتدة من 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم شهدت سقوط 13,568 شهيدًا و57,638 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
وأكدت المصادر أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل وكثافة الدمار في مناطق عدة من القطاع.