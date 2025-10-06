ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد و169 ألف مصاب

وأوضحت المصادر أن 21 شهيدًا و96 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم شهيدان و19 مصابًا من العاملين في المساعدات الإنسانية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,610 شهداء وأكثر من 19,143 مصابًا منذ بدء الحرب.